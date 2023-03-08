إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق محمد بن سالم

أعلن المحامي مالك بن عمر في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أنه تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم بعد استنطاقه لـ5 ساعات في غرفة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي في صفاقس.

جدير بالذكر بأن بن سالم تتعلق به شبهة تكوين وفاق بغاية تنظيم عملية اجتياز الحدود خلسة ومسك عملة أجنبية مجهولة المصدر ومخالفة قانون الصرف.

وللإشارة فإن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس منير عروم قد أكد صباح اليوم في تصريح لإذاعة موزاييك، إصدار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقابس أيضا بطاقة ايداع بالسجن في حق عقيد بالديوانة في القضية المتهم فيها محمد بن سالم.

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