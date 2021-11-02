إصدار جزء عـمّ من المصحف الشّــريف للمكفوفين

أصدرت وزارة الشؤون الدّينية جزء عمّ من المصحف الشريف براوية قالون وعلى طريقة برايل لفائدة المكفوفين، في مبادرة تعدّ الأولى من نوعها في تونس، وذلك تيسيرا لتلاوة كلام اللّه لدى فاقدي البصر.

وتحصّل هذا الجزء من المصحف الشريف على الترخيص من لجنة المصاحف بالمجلس الإسلامي الأعلى بعد تجربته من قبل حفظة مكفوفين، وتمّت طباعته من طرف جمعيّة « إبصار ».

وقد أذن وزير الشؤون الدّينية للإدارة العامة للمحافظة على القرآن الكريم الانطلاق في توزيع المصحف على الجوامع المركزيّة بكامل الجمهوريّة في مرحلة أولى، على أن تتولى الوزارة إتمام إصدار كامل المصحف وتعميمه على بيوت الله وعموم المكفوفين.

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