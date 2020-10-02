إصدار طابعين بريديين بمناسبة الاحتفال بمئوية النادي الإفريقي

يصدر البريد التونسي يوم الأحد 04 أكتوبر 2020، طـابعين بـريديين بمناسبة إحتفال جمعيّة النّادي الإفريقي بمرور 100 عام على تأسيسها، وذلك تخليدا للأحداث والمحطات الهامّة في تاريخ الرّياضة التونسيّـة.

مع العلم وأن جمعية النادي الإفريقي تأسست يوم 04 أكتوبر 1920 على يد المرحوم البشير بن مصطفى صحبة جمال بوسنينة وصالح السوداني وغيرهم.

ويعرض هذان الطـــابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من يــوم الاثنين 05 أكتوبر 2020 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤهما عن بعد عبر الأنترنات مــن خــلال النفـاذ إلــى المغازة الافتراضية www.e-stamps.poste.tn.

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