إصدار طابع بريدي تم تخصيصه لـ «حمادي العقربي ساحر الأجيال»

يُصدر البريد التونسي يوم 21 أوت 2021، طابعا بريديا تمّ تخصيصه لأسطورة كرة القدم التونسية وساحر الأجيال حمادي العقربي.

ويُعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم السبت 21 أوت 2021 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنات مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.

وأرجع البريد التونسي هذه البادرة تكريما منه للرياضة والرياضيين الذين ساهموا من مختلف المواقع في تشريف الرياضة التونسية والتعريف ببلادنا ورفع الراية الوطنية عاليا في مختلف المواعيد الوطنية والدولية.

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