إصدار طابع بريدي حول: « القمة 18 للفرنكوفونية جربة 2022″

يُصدر البريد التونسي يوم غدٍ السبت 19 نوفمبر 2022 طابعا بريديا يحمل شعار القمة 18 للفـرنكوفونية التي تستضيفها تونس يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة باعتبارها حدثا تاريخيا لتونس وهي الدولة العضو المؤسس لهذه المنظمة وأول بلد عربي شمال إفريقي يحتضن على أرضه هذا اللقاء الهامّ.

وقد تمّ إدخال تقنية « QR code » على هذا الطابع البريدي لتقديم معلومات إضافية حول موضوع الإصدار إذ تحيل عملية مسح « الرمز » scan du code على الومضة الترويجية للقمة 18 للفرنكوفونية التي تلخص شعار القمة الفرنكوفونية في جربة: » الكلّ متصل، الكلّ في القمة ».

ويعــرض هــذا الطـــابــع البريدي والمنتـــوجات المتصلـــة به للــبيع اِبتـداء من يـوم 19 نوفمبر 2022 بجــميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكن اقتنـاؤه عــن بعــد عـبــر الأنترنـات مـن خــلال الـــنـفــاذ إلى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.

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