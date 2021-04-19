إصدار طابع بريدي حول «الموانئ البونية: الميناء العسكري والتجاري بقرطاج»

يصدر البريد التونسي يوم 20 أفريل 2021، في إطار الإسهام في مزيد التعريف بالموروث الحضاري والثقافي الكبير الذي تتميز به بلادنا على مدى 3000 سنة، طابعا بريديا حول « الموانئ البونية: الميناء العسكري والتجاري بقرطاج » الذي ساهم في بناء القوّة التجارية والعسكريّة لقرطاج ودعم حضورها في البحر الأبيض المتوسط.

ويعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 بجميع مكاتب البريد.

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