إصدار طابع بريدي مشترك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد

يصدر البريد التونسي يوم 09 أكتوبر 2022، طــابعا بريديا مشتركـا مع بقيـــة الدّول الأعضـاء بالإتحاد البريدي العالمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد قصد المساهمة في مزيد تسليط الضـوء على قضــايا « البيئــة والتنميـة المستدامـة » من أجـل المحافظـة علـى ديمومـة النظــام البيئــي السليـم.

ويعــرض هــذا الطـــابــع البريدي والمنتـــوجات المتصلـــة به للــبيع اِبتـداء من يــوم 09 أكتوبر 2022 بجميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكن اقتنـاؤه عــن بــعــد عبــر الأنتــرنات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.

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