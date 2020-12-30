إصدار 4 طوابع بريدية تُعرّف بمواقع ومعالم أثرية في تونس

أصدر البريد التـونسي يوم أمس الأحد 29 ديسمبر 2019، 4 طوابع بريدية للتعريف بعيّنة من المواقع والمعالم الأثرية التي تعرف بها تونس لموقعها الجغرافي والتاريخي المتميّز الذي جذب الكثير من الشعوب للاستقرار بها على غرار الحضارة الفينيقية والقرطاجية والرومانية والإسلامية.

وتهتم الطوابع البريدية بالمواقع الأثرية التالية عين الذهب بجبل السّرج (الوسلاتية & سليانة) والمــــــوقع الأثـــــري بحــــيــدرة وموقع ألتيبيروس الأثري بالدّهماني و الحصــن الأثـــري بغـــــار الملــح .

وتجدر الإشارة إلى أنّ تصميم الطابع البريدي الخاصّ بعين الذهب تمّ في إطار النسخة الثالثة تظاهرة « Hackathon » التي نظّمها البريد التونسي في شهر نوفمبر 2019 لفائدة مجموعة من الطلبة تحت شعار « تجديد الطوابع البريدية التونسية » وتمّ اعتماد تقنية تكنولوجيا الواقع المعزّز « Réalité Augmentée » من خلال التطبيقة التي تعنى بالطوابع البريدية التونسية وتحمل اسم « Tunisia Stamps » وهي متوفرة على App Store وPlay Store لإعطاء محتوى رقمي للإصدار.

وقد عُرضت هذه الطوابع البريدية للبيــع اِبتـداء من يــوم 29 ديسمبر 2019 بجميع مكاتب البريد مع استعمال ختم اليوم الأوّل للإصدار بمكاتب البريد الموجودة بمراكز ولايــات الجمهوريّة والمنــاطق السياحيّة ويمكن أيضا اقتناء الطوابع البريدية الثلاث والمنتوجات المتصلة بها عبر الأنترنات باستعمال مختلف وسائل الدفع الالكتروني عبر الموقع الافتراضي www.e-stamps.poste.tn .

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