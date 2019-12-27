إضراب أعوان شركة نقل تونس ومساعي حثيثة لإعادة سير الحركة

توقفت خطوط الحافلات والمترو وخط الضاحية الشمالية التابعة لشركة نقل تونس اليوم الجمعة، كليا وذلك بعد إضراب فجئي ودون تأطير نفذه أعوان الشركة، بسبب تأخر صرف منحة آخر السنة.

وأكد المكلف بالاعلام بشركة نقل تونس محمد الشملي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن تأخر صرف منحة آخر السنة يعود لظروف مالية صعبة، مشيرا إلى أن وزير المالية، وتبعا لهذه المستجدات، أعطى الاذن، بتوفير اعتمادات استثنائية لصرف هذه المنحة في الساعات القادمة .

وأشار الشملي إلى وجود مساعي حثيثة مع الأعوان المتوقفين عن العمل لاستئناف حركة سير الحافلات والمترو تدريجيا من الآن وقبل ساعات الذروة المسائية.

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