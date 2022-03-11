إضراب بثلاثة أيام لأعوان البريد

ينفذ أعوان البريد بداية من يوم 22 مارس الجاري، وإلى غاية يوم 24 من الشهر نفسه اضرابا عن العمل بثلاثة أيام، بدعوة من الجامعة العامة للبريد.

ودعت الجامعة منظوريها الى المشاركة في هذا التحرك الاحتجاجي، موضحة بأن هذا الاضراب يأتي تطبيقا لقرار هيئتها الادارية التي انعقدت يوم 27 جانفي الماضي وهو الثاني بعد اضراب كانت نفذته يومي 19 و 20 جانفي 2022 .

ويأتي تنفيذ الاضراب المرتقب في قطاع البريد للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف، وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام بالجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري.

وذكر الميزوري أن احتجاج أعوان البريد يندرج في اطار التنديد بتعطل التفاوض بين الطرفين الإداري والنقابي لافتا الى أن الجامعة تطالب بإصدار النظام الأساسي وتطبيق اتفاقيات حول بعض المنح وكذلك توفير وسائل العمل الى جانب مكافحة الشركات التي تنشط في اطار موازي وتضر بقطاع البريد.

جدير بالذكر بأن اضراب البريد بحال تنفيذه بداية من يوم 22 مارس سيتزامن مع موعد صرف أجور جزء من موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية في وقت تتولى فيه عدة مؤسسات صرف الأجور عبر ديوان البريد.

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