إضراب بـ3 أيام لعمال النفايات الصلبة والسائلة في المصبّات بكامل الجمهورية

وجّه قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الاربعاء 25 جانفي 2023، برقية تنبيه باضراب سينفذه عمال النفايات الصلبة والسائلة ايام 7 و8 و9 فيفري القادم بكافة مصبات ومراكز التحويل والنفايات السائلة بكامل تراب الجمهورية.

وأرجع الاتحاد، ، حسب ما نشره موقع « الشعب نيوز » ، سبب الاضراب إلى رفض اتحاد الصناعة والتجارة امضاء الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية كرفضه الزيادة في أجور العمال المعني.

وقد تم توجيه برقية الاضراب الى وزارة الشؤون الاجتماعية ومصالحها المعنية ووزارة البيئة ومؤسساتها المعنية واتحاد الصناعة والتجارة و3 مؤسسات مختصة اضافة الى كافة ولاة الجمهورية.

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