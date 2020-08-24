إضراب بـ4 أيام للناشطين في مجال شد وفك رباط السفن وحراستها بكامل موانئ الجمهورية



أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية اليوم الاثنين، عن قرارها تنفيذ إضراب للناشطين في مجال شد وفك رباط السفن وحراستها بكامل موانىء الجمهورية وذلك إبتداء من الساعة 00.00 من يوم 25 أوت 2020 ليتواصل إلى يوم 28 أوت الساعة 23س 59 دقيقة (أي أيام 25 و26 و27 و28 أوت 2020)

وبينت الغرفة بأن هذا الإضراب كان موضوع برقية أصدرتها الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية في 20 جويلية الفارط وذلك على خلفية عدم تنفيذ الإدارة سواء ديوان البحرية التجارية والموانىء أو وزارة النقل ما تم الإتفاق في شأنه بخصوص إصدار تعريفة شد وفك رباط السفن وتعريفة حراسة السفن من جهة وتوقيف العمل بنظام كراس الشروط للمهنتين المعنيتين من الجهة الأخرى .

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