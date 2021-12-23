إضراب بيومين لأعوان ديوان البريد

يدخل أعوان الديوان الوطني للبريد في إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة كامل يومي 19 و 20 جانفي 2022، بحسب ما جاء في برقية تنبيه بالإضراب، صادرة عن الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس.

ويعود الإضراب إلى عدة أسباب أبرزها عدم احترام الطرف الإداري للاتفاقيات المبرمة (الحراسة والتنظيف- الصندوق الاجتماعي..) مع الطرف النقابي، والنقص الفادح في الموارد البشرية ووسائل العمل (وثائق- أجهزة إعلامية – منظومة تجهيزات..) وعدم الالتزام بإنهاء التفاوض بالنظام الاساسي وعدم مراجعة المنح (التحفيز- التغطية والإنتاج) وعدم احترام مجلة البريد ودعم القدرة التنافسية للديوان.

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