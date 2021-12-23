إضراب بيومين لأعوان ديوان البريد

اخر تحديث : 23/12/2021

البريد التونسي

يدخل أعوان الديوان الوطني للبريد في إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة كامل يومي 19 و 20 جانفي 2022، بحسب ما جاء في برقية تنبيه بالإضراب، صادرة عن الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس.
ويعود الإضراب إلى عدة أسباب أبرزها عدم احترام الطرف الإداري للاتفاقيات المبرمة (الحراسة والتنظيف- الصندوق الاجتماعي..) مع الطرف النقابي، والنقص الفادح في الموارد البشرية ووسائل العمل (وثائق- أجهزة إعلامية – منظومة تجهيزات..) وعدم الالتزام بإنهاء التفاوض بالنظام الاساسي وعدم مراجعة المنح (التحفيز- التغطية والإنتاج) وعدم احترام مجلة البريد ودعم القدرة التنافسية للديوان.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق