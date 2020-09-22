إضراب بيومين للممرّضين

أقرت النقابة الوطنية للممرضينن التونسيين في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، الدخول في إضراب يومي 30 سبتمبر وغرة أكتوبر القادم للمطالبة باحداث لجنة علمية تضم كافة الاطارات الصحية وتفعيل بروتوكول صحي واضح للتعامل مع جائحة كورونا .

كما طالبت النقابة بإقرار حجر صحي شامل لمدة اسبوع قابل للتمديد وتوفير الظروف المناسبة لعمل الإطارات الصحية من تجهيزات تليق بقيمة المجهود المبذول.

وأكدت النقابة على ضرورة إحداث وتفعيل قوانين ترتقي بالواقع المهني والصحي للممرضين من خلال احداث ادارة عامة للتمريض والغاء التعاقد وسد الشغورات بالانتداب المباشر فضلا عن اعادة النظر في المنح ومراجعة كافة الاوضاع الاجتماعية وسن قانون أساسي.

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