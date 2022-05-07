إضراب جوع جماعي لمعتصمي الدستوري الحر

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في شريط فيديو نشرته، أن المعتصمين سيدخلون تباعا في إضراب جوع جماعي لتحميل السلطة مسؤوليتها القانونية عن التستر على اخطبوط الظلامية والتطرف و رفض طرد الجمعيات الأجنبية المصنفة إرهابية من ارضنا.

كما أعلنت موسي أن حزبها سيُقدم الشكاوي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وسيُواصل المتابعة الدولية لملفات العنف ضد المرأة الذي يمارس بتزكية من الدولة.

وكان الحزب الدستوري الحر قد أعلن في بيان للرأي العام نشره يوم الجمعة، أنه تم إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام القانوني عن تنظيم مسيرة احتجاجية نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي 2022 برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة المذكورة وتحذيره من مغبة تنظيمها وامتنعت المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض.

كلمات البحث :إضراب جوع;الدستوري الحر