إضراب عام لعمال البلديات بكامل البلاد يومي 26 و27 فيفري القادم

أعلن منعم عمايرية الكاتب العام للجامعة العامة للعمال البلديين التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، الإضرب العام عن جمع الفضلات بكامل البلاد يومي 26 و27 فيفري المقبل في صورة عدم الإستجابة للمطالب الوطنية لهؤلاء العمال.

وقال المتحدث بأن الهيئة الإدارية أصرت على تحقيق مطالب العمال البلديين التي كانت محل اتفاق بين الجامعة العامة للبلديين ووزارة الشؤون المحلية وأهمها إصدار القانون الأساسي للبلديين، وأقرت تنفيذ الإضراب العام في صورة عدم الإستجابة لهذه المطالب.

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