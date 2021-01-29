إضراب عام للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين

أعلنت نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن قرارها تنفيذ إضرابعلم يوم 3 فيفري المقبل بمختلف المؤسسات الاستشفائية احتجاجا على عدم تطبيق الحكومة للإتفاقية المبرمة بتاريخ 6 أكتوبر 2020 والتي تنص بالخصوص على مواصلة عمل اللجنة ثلاثية الأطراف التي تعمل على صياغة الإشراف المزدوج تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة بالإضافة إلى تفعيل صرف منحة العودة الجامعية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين.

وسيشمل الاضراب بالخصوص جميع الأنشطة الجامعية والعلاجية باستثناء الحالات الاستعجالية.

ودعت النقابة في هذا السياق، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإصدار الأوامر الحكومية قبل تاريخ 3 فيفري 2021 معلنة استعدادها للتصعيد النضالي بخوض إضرابات متكررة بنسق تصاعدي في صورة عدم الإستجابة للمطالب المشروعة.

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