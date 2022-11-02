إضراب مفتوح في قطاع النقل العمومي بتونس الكبرى

دخل أعوان شركة نقل تونس بخطوط المترو الخفيف والحافلات وقطار الضاحية الشمالية للعاصمة (TGM في إضراب مفتوح، بداية من اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، احتجاجا على ما اعتبروه تجاهل وزارة النقل مطالبهم.

وأرجع كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي سبب الإضراب إلى عدم صرف أجور شهر أكتوبر 2022 إلى غاية اليوم إضافة إلى ما وصفه بالوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسة على مستوى النقص الكبير في الأسطول وتواصل ظاهرة الاعتداء على الأعوان وعلى الوسائل وعدم تعيين رئيس مدير عام للشركة.

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