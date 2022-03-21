إضراب موزعي قوارير الغاز: وزارة الصناعة توضّح

أصدرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا على إثر الإضراب المفتوح الذي أقرته الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة لمنظوريها بداية من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأكدت الوزارة أنها استجابت للاتفاقات السابقة المتعلقة بزيادة هامش الربح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، بالرغم من عدم الترفيع في أسعار بيع قوارير الغاز المنزلي للمستهلك منذ سنة 2010، وهي بصدد دراسة الوضعية المالية للفترة المستقبلية لجميع المتدخلين في نشاط خزن وتعليب ونقل وتوزيع غاز البترول المسيل وتعمل بالتشاور مع الأطراف الإدارية المعنية على تطوير القطاع ومزيد تنظيمه.

كما أنه، حفاظا على المنظومات الإنتاجية والمتدخلين في قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي وتجنبا لأي اضطرابات في تزويد السوق بمادة غاز البترول المسيل الحساسة خاصة بالتزامن مع الإعداد لشهر رمضان الكريم، تم اعتماد فترة انتقالية وتكوين فرق عمل مشتركة مع المصالح الإدارية المعنية وجميع المتدخلين في سوق غاز البترول المسيل لوضع الإجراءات الفنية والمصاحبة.

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