إضراب وطني لـ3 أيام لأطباء الصحة العمومية

أعلن اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية الدخول في إضراب وطني لـ3 أيام متتالية 13، 14 و15 جويلية في كامل المؤسّسات الصحيّة.

وأرجع الاتحاد سبب الإضراب إلى تجاهل سلطة الإشراف لمشاغل سلك قطاع الأطباء العامين وعدم وضع خارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع وخاصّة في ما يتعلّق بالأمر الحكومي عدد 341.

ويستثني الإضراب، وفق البرقية الصادرة عن الإتحاد مطلع الأسبوع الجاري، الأقسام الإستعجالية وأقسام تصفية الدم والأقسام الداخلية، وتمّ التأكيد على التصعيد في الإضراب إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

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