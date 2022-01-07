إضطراب في توزيع المياه بـ5 ولايات من 11 إلى 25 جانفي

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه سيتم تسجيل إضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 إلى غاية يوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 بالمناطق التالية:

• معتمديات ولاية نابل.

• معتمديات ولاية سوسة.

• معتمديات ولاية المنستير

• معتمديات ولاية المهدية.

• معتمديات ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية وطينة من ولاية صفاقس.

وسيتواصل خلال هذه الفترة تزويد المناطق المذكورة بالإعتماد على الموارد المائية المتاحة المتبقية التي تغطي حوالي 70% من الحاجيات.

وسيستأنف توزيع الماء الصالح للشرب بصفة عادية بالمناطق المعنية بداية من يوم الأربعاء 26 جانفي 2022 بعد إعادة تشغيل قنال مجردة – الوطن القبلي.

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