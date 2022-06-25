إطلاق آلية اللزمات الثقافية والسياحية المتعلقة بالمعالم ذات الطابع التاريخي

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت، بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس على مراسم حفل إطلاق « آلية اللزمات الثقافية والسياحية المتعلقة بالمعالم ذات الطابع التاريخي » في إطار مشروع « التراث 3000″ الذي تم تنظيمه بالمعلم التاريخي كازينو حمام الأنف، .

وقد تم بهذه المناسبة التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذه الآلية من طرف كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عاطف المجدوب والمدير العام للمعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ والمنسق الجهوي لمنطقة شمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للخبرة الفنية « Expertise France »Stephan Orval ستيفان أورفال.

وبمقتضى نص هذه الاتفاقية، ستقوم الأطراف الموقعة عليها بتقديم المساعدة الفنية اللازمة للوزارات والمنشآت العمومية والبلديات التي تمتلك معالم ذات طابع تاريخي تنوي إسنادها في إطار لزمات لمستثمرين من القطاع الخاص قصد القيام بأنشطة ثقافية وسياحية.

ويتم تنفيذ مشروع « التراث 3000″ في إطار هبة من الاتحاد الأوروبي وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية لتمويل برنامج دعم وتنويع السياحة وتطوير سلاسل القيمة لقطاع الصناعات التقليدية وتثمين الملك الثقافي « تونس وجهتنا ». ويهدف هذا المشروع إلى تثمين المباني والمعالم ذات الطابع التاريخي وتهذيبها وتجديدها من خلال توظيفها بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، نوّهت رئيسة الحكومة بأهمية إطلاق هذه الآلية وبإمضاء هذا العقد لفائدة القطاعات الثقافية والسياحية وبما يحفظ الذاكرة الوطنية الحضارية والإنسانية المادية واللامادية من خلال ترميم هذا المعلم التاريخي بمدينة حمام الأنف وغيره من المعالم التي تزخر بها تونس.

كما أبرزت رئيسة الحكومة أن تونس بلد حافل بالمواقع الأثرية والحضارية المتميزة علاوة عن كفاءاتها البشرية ورأسمالها التاريخي الفريد وموقعها المتميز في قلب البحر الأبيض المتوسط وباعتبارها همزة وصل بين الفضاءين الافريقي والاوروبي، مشيرة إلى مساهمة بلادنا الفاعلة في التطور الحضاري والإنساني والذي يقدر بـ 3000 سنة من الحضارة الإنسانية.

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