إطلاق إسم الفقيد عبد العزيز الزواري على أحد أنهج العاصمة

صادق المجلس البلدي لمدينة تونس في دورته العادية الرابعة لسنة 2020 بإشراف رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد بن عبد الرحيم، بالإجماع على تسمية نهج 4020 بإسم الشاب المرحوم « عبد العزيز الزواري » الذي قتل في الملاسين وهو يحاول القبض على مجرم اعتدى على امرأة.
كما صادق المجلس على مشروع مداولة تتعلق بإصدار قرار بلدي حول إجراءات و شروط تسوية المخالفات العمرانية المرتكبة بالإضافة إلى التطرق إلى مواضيع مختلفة أخرى ذات صبغة عقارية و مالية و قانونية وإدارية.
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