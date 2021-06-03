إطلاق اسم المفكر المرحوم «هشام جعيط» على مكتبة مجلس نواب الشعب

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه بعد ظهر اليوم الخميس 3 جوان 2021، بإشراف رئيسه راشد خريجي الغنوشي، إطلاق اسم المفكر والمؤرخ الكبير « الدكتور المرحوم هشام جعيط » على مكتبة مجلس نواب الشعب.

ويأتي هذا، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، تخليدا لذكراه واعترافا بإسهاماته الغزيرة في اثراء الفكر العربي الإسلامي والارتقاء به الى مصاف النخبة العالمية.

يُشار إلى أن المفكر والمؤرخ التونسي الدكتور هشام جعيّط توفي يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

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