إطلاق البوابة الإلكترونية للخدمات القنصلية

تمّ يوم أمس الخميس، إطلاق البوابة الإلكترونية للخدمات القنصلية وذلك بإشراف نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الإتصال ورجاء الجهيناوي بن علي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى رومانيا، وبحضور عددا من التونسيين المقيمين بدولة رومانيا.

وللإشارة فإن هذه البوابة ستمكن ضباط الحالة المدنية بالتمثيليات بالخارج من النفاذ المؤمن إلى السجل الوطني للحالة المدنية عن بعد بإستخدام المنظومة الوطنية للترابط البيني، بما من شانه ان يساهم في تبسيط وتسريع الخدمات الإدارية المسداة للتونسيين المقيمين بالخارج.

وقد تمّ إنجاز هذا المشروع بالتنسيق بين وزارة تكنولوجيات الإتصال ووزارة الداخلية (إدارة الشؤؤون المحلية) ووزارة الشؤون الخارجية، وقام المركز الوطني للإعلامية بتطوير وتركيز البوابة وتأمين ربط القنصليات.

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