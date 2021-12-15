إطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد

انتظمت صباح اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2021، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie أشغال الندوة الإعلامية بمناسبة اطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد تحت شعار « رقمنة الإدارة والمؤسسة غي خدمة النمو الاقتصادي » .
وقد أشرفت على الندوة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وسمير ماجول رئيس منظمة الأعراف ومحمد عادل شواري المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات .
كلمات البحث :إطلاق;المنصة الالكترونية;مؤسسات
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