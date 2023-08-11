إطلاق خدمات جديدة للتصرف في المحفظة الإلكترونية المرتبطة بالهوية الرقمية

نظمت وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم الجمعة 11 أوت 2023، ندوة تمّ خلالها الإعلان عن إطلاق خدمات USSD جديدة عبر الهاتف الجوال لفائدة المواطن وذلك بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وبحضور الرؤساء المديرين العامين لكل من مؤسسة البريد التونسي ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات الثلاث (اتصالات تونس، اوريدو تونس، اورونج تونس).

وستمكن هذه الخدمات، التي تمّ تطويرها، التونسيين الذين قاموا بإحداث محفظاتهم الالكترونية بإستعمال هوياتهم الرقمية، من القيام بشحن رصيد محفظتهم بإستعمال بطاقات شحن مسبقة الدفع خاصة بقيمة 10 و20 و50 و 100 دينار يقوم بتوفيرها البريد التونسي بمختلف مكاتب البريد المهيكلة والمتواجدة بكامل تراب الجمهورية بشبابيك خاصة وسوف تعمل الوزارة بالتنسيق مع البريد التونسي وبقية المتدخلين على توسيع شبكة التزويد.

وتكون عملية الشحن بإعتماد خدمة USSD عبر الهاتف الجوال بإعتماد الطريقة التالية:

# رقم بطاقة الشحن*1717*

كما تمكنهم أيضا من القيام بتحويل رصيد من محفظة إلكترونية إلى أخرى عن طريق خدمة USSD عبر الهاتف الجوال بإعتماد الطريقة التالية:

# رقم هاتف المنتفع*المبلغ*1717*

هذا وذكرت وزارة تكنولوجيات الاتصال أنها سبق وأن وضعت منذ غرة جوان 2023 على ذمة التونسيين الذين قاموا بتفعيل هوياتهم الرقمية وإحداث محفظاتهم الالكترونية، خدمة USSD عبر الهاتف الجوال #1717* مع مشغلي الإتصالات الثلاث، وذلك من أجل الحصول على المعطيات الخاصة بالهوية الرقمية (رقم الهوية وتاريخ نهاية صلوحيتها) من جهة والمعلومات الخاصة بالمحفظة الالكترونية (رقم المحفظة ورصيدها) من جهة أخرى.

وللحصول على قائمة الخدمات الخاصة بالهوية الرقمية وبالمحفظة الالكترونية يكفي استعمال الهاتف الجوال لطلب الخدمة #1717* ثم إختيار رقم (1) للهوية الرقمية أو رقم (2) للمحفظة الالكترونية.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحفظة الإلكترونية وبطاقة الدفع « ء-هوية » التي تم إطلاقها خلال شهر أفريل 2023 هي موجهة لكافة التونسيين وخاصة الذين لا يملكون بطاقات دفع وحسابات جارية بمؤسسات مالية وهي أيضا الأنسب لتأمين الدفوعات والتحويلات المالية الصغيرة بما أن المعاليم الموظفة تكون منخفضة وتمكنهم بصفة عامة من من التمتع بالعديد من الخدمات المالية الرقمية على غرار:

• خــــلاص الـــخـــدمات عـــلى الـــخط عبر بوابة المواطن e-bawaba.tn،

• خلاص عبر الهاتف الجوال بخدمة USSD مع جميع مشغلي الإتصال وعبر تطبيقة الهواتف الذكية « D17″،

• خلاص المشتريات والخدمات بالمحلات التجارية وعبر الأنترنات بمواقع التجارة الإلكترونية،

• كما تمكن المحفظة الإلكترونية « ء-هوية » الطلبة من خلاص الخدمات الجامعية (التسجيل عن بعد وخلاص معاليم السكن الجامعي وتنزيل مبالغ المنح والقروض الجامعية) بداية منى السنة الجامعية الحالية 2023-2024 وكذلك تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية من القيام بعملية التسجيل المدرسي عن بعد،

• سحب الأموال من موزعات الأوراق المالية (DAB) بإستعمال بطاقة الدفع أو رقم المحفظة الإلكترونية ورمزها السري فقط.

هذا وقد تم بالمناسبة إمضاء إتفاقية بين الوزارة والبريد التونسي ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات الثلاث (اتصالات تونس، أوريدو وأورونج) لتأمين هذه الخدمات الجديدة.

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