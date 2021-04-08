إطلاق خدمة «رائد» المخاطب الآلي للديوانة التونسية

أطلقت الادارة العامة للديوانة ابتداء من اليوم الخميس 8 أفريل 2021، خدمة المخاطب الآلي للديوانة (Chatbot) على موقعها الإلكتروني.

ويتمثل المخاطب الآلي الذي أُطلق عليه إسم « رائد » في برنامج محادثة متخصص يعتمد على الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع المتعاملين مع الديوانة والإجابة على مختلف تساؤلاتهم في شتّى المحاور الديوانية.

وقد تمّ تطوير هذه الخدمة في إطار شراكة مع المؤسسة الناشئة iCompass وبالتعاون مع الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

ويمكن استعمال هذه الخدمة باللغتين العربية والفرنسية وأيضا باللهجة الدارجة التونسية على بوابة الديوانة على العنوان :

www.douane.gov.tn

كما سيتمّ لاحقا تركيز الخدمة المذكورة على بقية المنصات الرقمية وصفحات التواصل الإجتماعي للديوانة التونسية، وفق بلاغ صادر اليوم عن الديوانة.

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