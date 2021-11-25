إطلاق سراح الإعلامي عامر عياد

أعلن المحامي مالك بن عمر في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، اليوم الخميس، الافراج عن الاعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد.

وقد تمّ تعيين الجلسة المقبلة بالمحكمة العسكرية لعياد وعبد اللطيف علوي بتاريخ 20 جانفي ‎‎ 2022.

وللتذكير فقد وُجّهت لعياد والنائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي تهم تعلقت بالاساءة الى الجيش الوطني والمس من معنوياته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العسكرية بما من شأنه ان يمس من معنوياتها خلال ظهورهما على قناة الزيتونة.

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