إطلاق سراح الناصر بن رمضان عضو اللجنة المركزية لحزب العمال

أعلن عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الناصر بن رمضان في بلاغ له، أنه تمّ في حدود الساعة التاسعة من مساء الأحد 30 أفريل 2023، اقتياده لمركز الشرطة بحي الرياض / سوسة عنوة على خلفية نسخ بيان حزب العمال بمناسبة العيد العالمي للعمال.

واعتبر بن رمضان أن في ذلك دوس فظيع لحرية التعبير والتنقل مع عدم احترام للإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات بتعلة أن « البيان ضد الدولة » ، مضيفا: « في الحين قمت بإعلام رفاقي واصدقائي والحقوقيين والمحامين الذين قدموا لمركز حي الرياض تغيرت على إثر ذلك لهجة التعامل والبحث عن تخريجات واهية وأطلق سراحي في حدود الساعة الحادية عشر ليلا. »

ووجه الناصر رسالة إلى السلطة ورد فيها: « نكررها عالية: نحن لا نرتبك، نحن لا نستسلم… تسقط كل ممارسات التضييق على الحريات. »

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