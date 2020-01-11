إطلاق سراح رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني

تم صباح اليوم السبت، إطلاق سراح رئيس النادي الرياضي البنزرتي عبد السلام السعيداني بعد إنهائه عقوبة سجنية بأسبوعين على خلفية ما اعتبرته المحكمة الابتدائية ببنزرت « جريمة مجلسية » ارتكبها السعيداني .

وللتذكير فقد تم إيقاف السعيداني يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، بتهمة مخالفة مجلسية وذلك بعد تحوله لمقر المحكمة الابتدائية ببنزرت للاطمئنان على مصير أحباء جمعية النادي الرياضي البنزرتي الموقوفين لاحتجاجهم على تدهور البنية التحتية لمدينة بنزرت .

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