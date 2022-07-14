إطلاق سراح سليم شيبوب

أعلن محامي سليم شيبوب، حاتم بالأحمر، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس 14 جوان 2022، أنه تم رسميا الإفراج عن منوبه سليم شيبوب رجل الأعمال والرئيس الأسبق للترجي الرياضي التونسي واللجنة الأولمبية.

وكان حاتم بالأحمر قد أكد في تصريح سابق له، أنّه تمّ اليوم تأمين الضمان المالي وقدره 5 مليون دينار لدى مصالح الخزينة العامة للبلاد التونسبة في قضية « مارينا قمرت » وذلك في انتظار الإفراج عنه .

كلمات البحث :سراح;سليم شيبوب