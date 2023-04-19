إطلاق سراح محمد القوماني وبلقاسم حسن

أكدت المحامية منية بوعلي، أن قاضي التحقيق قرر مساء اليوم الأربعاء 19 أفريل 2023، الإبقاء على القياديين في حركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن في حالة سراح وتأجيل سماعهما لوقت لاحق.

كما أكدت عضو هيئة الدفاع أن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 32 بالمحكمة الابتدائية بتونس شرع مساء اليوم في التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين معه لاستنطاقهم بعد إحالة ملفهم على أنظاره.

وتتعلق التهم بما نص عليه الفصلان 68 و 72 من المجلة الجزائية والتي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.