إطلاق سراح 19 تونسيا تم ايقافهم خلال الأيام الأخيرة في ليبيا

أعلنت القنصلية العامة التونسية بليبيا على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، أن مصالح القنصلية أتمت، في إطار عملها الإجتماعي، جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق سراح 19 مواطنا تونسيا تم إيقافهم خلال الأيام الأخيرة من قبل السلطات الأمنية الليبية في إطار تصديها لعمليات الهجرة السرية.

وتولت البعثة صباح اليوم 26 نوفمبر 2020، تأمين عودتهم إلى أرض الوطن عبر معبر رأس جدير الحدودي.

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