إطلاق شُباك رقمي مُوحد لفائدة المستثمرين في تونس

ستتحوّل منصّة الاستثمار الرقمي الوطني، التّي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة التونسية للاستثمار إلى شبّاك رقمي موحّد، وفق ما أعلن عنه الهيكل المالي الأوروبي في بلاغ أصدره، اليوم الأربعاء 7 جوان 2023.

وسيوفر الشباك الموحّد “خدمات رقمية آلية بالكامل تستهدف تحسين تجربة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل. وستغطي هذه الخدمات مسار المستثمر بأكمله ابتداء من التصريح بالاستثمار إلى المتابعة مرورا بمنح التراخيص”.

وعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار ووزارة الاقتصاد التونسية على إطلاق دليل رقمي تفاعلي لفائدة المستثمرين بهدف تسهيل نفاذهم إلى المعلومة وإلى الفرص والحوافز الموجهة للمستثمرين، وفق المصدر ذاته.

وقدم البنك، أيضا، لدعم بيئة الأعمال في تونس، مساعدة تقنية للمجلس الاستراتيجي للاستثمار الراجع بالنظر الى الهيئة التونسية للاستثمار لتعزيز الحوار بين القطاعين العمومي والخاص من خلال اقتراح سياسات وإصلاحات الرامية إلى تطوير القطاع الخاص.

ووافقت الحكومة التونسية على العديد من التوصيات المقدمة من هذا المجلس، بما في ذلك إصلاح نظام التراخيص لجعله أكثر ملاءمة للمستثمرين ووضع خارطة طريق تهدف إلى توحيد النظام الاقتصادي للاستثمار.

وحضر حفل إطلاق المنصة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورغن ريجتيرينك، الذّي يؤدّي زيارة، إلى تونس، حاليا ورئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي.

وقال يورغن ريجتيرينك “نأمل أن توفر هذه الأداة الرقمية إرشادات مفيدة للمستثمرين وتسريع المزيد من استثمارات الأعمال المباشرة في تونس”.

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