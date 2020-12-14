إطلاق مبادرة سياسية جديدة تحت مسمّى «الراية الوطنية»

انعقدت اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، ندوة صحفية لإطلاق مبادرة سياسية جديدة تحت مسمّى « الراية الوطنية » تضم تجمعيين وقوميين ونقابيين ويساريين ومستقلين.

والمبادرة مشكلة من طيف سياسي وطني واسع وتستهدف إعادة التوازن إلى المشهد السياسي الوطني وإعادة ترابط الأجيال.

وتهدف المبادرة الى اسقاط منظومة الحكم الحالية وانتاج منظومة حكم ناجعة من خلال تثمين مكتسبات الدولة الوطنية وابرزها المصعد الاجتماعي.

وتضم المبادرة عدة وجوه سياسية من بينها شخصيات تجمعية على غرار عزيزة حتيرة وعياض الودرني ورفيق الشلي إضافة إلى نواب في البرلمان الحالي وهم مبروك كرشيد والعياشي زمالي ورابح الخرايفي.

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