إطلاق مركز المصادر الرقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، عن إطلاق مركز المصادر الرقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام CRRM خلال ندوة تمّ تنظيمها بالمناسبة يوم 15 مارس 2022 بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

وأكّد النوري اللجمي رئيس الهيئة خلال افتتاح الندوة أنّ الهدف من مركز المصادر الرقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام هو تلبية احتياجات الهيئات التعديلية التي تنتمي إلى الشبكة الفرنكوفونية من المعطيات والمعلومات حول اختصاصات مختلفة متعلّقة بالتعديل، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

وبين اللجمي بأن المركز هو بمثابة وسيلة مرجعية لأي مشتغل في تعديل وسائل الإعلام ولكل الفاعلين في مجال الإعلام الذين يبحثون عن الدراسات الأكاديمية وآخر الأخبار ومستجدّات التعديل في العالم.

وأكّد الخبراء ورؤساء الهيئات والمجالس التعديلية الذين حضروا الإعلان عن انطلاق المركز على أهميته في تبادل الأخبار والمستجدّات في مجالات تعديل وسائل الإعلام والتربية على وسائل الإعلام، وتقديم الهيئات التعديلية على نطاق عالمي، وتنزيل المصادر العلمية المرقمنة، وتسهيل عملية النفاذ إليها وتنزيل الموارد السمعية والبصرية (مؤتمرات/ ندوات عن بعد) إضافة إلى تنزيل موارد صوتية (بودكاست)، لتوفير أكبر قدر ممكن من المساحات لتبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والخبراء في مجال تعديل وسائل الإعلام.

وتشرف على مركز المصادر الرقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام لجنة علمية من خبراء دوليين وتونسيين وهم كل من نائلة شعبان، أستاذة مبرّزة في القانون العام وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بجامعة قرطاج، و رينو دي لا بروس، أستاذ بجامعتي كالمار وريمس، ديفينا فراو ميجز، أستاذة في جامعة السوربون وحاصلة على « كرسي اليونسكو »، و منوبي المروكي، صحفي ورئيس تحرير سابق ومدير تنفيذي لصحيفة « لابراس » اليومية وعضو في مجلس الصحافة و النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري ، والرئيس الحالي للشبكة الفرنكوفونيّة لهيئات التعديل السمعي والبصري REFRAM وباتريك بينينكس، رئيس قسم مجتمع المعلومات بمجلس أوروبا.

وتتمثل الأدوار والأهداف الرئيسية للجنة العلمية في توجيه المركز استراتيجيًا، ولضمان سمعته العلمية، والمساهمة على أساس طوعي في إثراء المحتوى وعرض تلك المحتويات العلمية على الموقع. كما تقوم اللجنة العلمية بصياغة مقترحات مبتكرة لمشاريع ونشر المعارف في مسائل التعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام والتي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة في فاعلية المركز.

ورافق مجلس أوروبا بتونس العملية الكاملة لإنشاء هذا المركز، الذي يموله المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لفترة أولية تبلغ حوالي 12 شهرًا، وستكون الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري بعد ذلك مسؤولة عن ضمان ديمومة هذا المركز وتأثيث الموقع بمصادر المعلومات في مجالات الاختصاص، لضمان استمرارية اشتغاله والحفاظ على أهميته.

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