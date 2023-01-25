إطلاق مشروع تعاون تونسي ياباني لبعث المؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيات المعلومات

تمّ مطلع الأسبوع الجاري، إطلاق مشروع التعاون التونسي الياباني « نحو تركيز منوال تنمية الموارد البشرية لبعث المؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال لفائدة الشباب والنساء » بإشراف المنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور سفير اليابان بتونس Takeshi Osuga .

ويهدف هذا المشروع الذي سيمتد على ثلاث سنوات إلى وضع برنامج للتكوين والمرافقة على احداث الشركات الناشئة لفائدة أساتذة وطلبة المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية والشركاء الاقتصاديين مع الانفتاح على المؤسسات الجامعية والبحثية خاصة بالقطب التكنولوجي لبرج السدرية.

وأكد الوزير في كلمته على متانة التعاون التونسي الياباني في مجالات البحث العلمي والتجديد وتثمين نتائج البحث وعلى الحركية المتجددة التي يشهدها هذا التعاون خاصة مع انعقاد الدورة الثامنة لمنتدى طوكيو للتنمية بإفريقيا ببلادنا في اوت 2022 والذي يشكل فرصة هامة لبعث شراكات جديدة في مجال تنمية الموارد البشرية على المستوى الثنائي وفي إطار التعاون جنوب لفائدة الدول الإفريقية.

كما أكد السفير في كلمته على أن اقتصاد المعرفة أحد اهم ركائز التعاون التونسي الياباني وان الجانب الياباني مستعد لمواصلة دعم مشاريع البحث والتجديد المشتركة خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة.

كلمات البحث :المؤسسات الناشئة;تكنولوجيات المعلومات;مشروع تعاون