إطلاق مشروع VISIT TUNISIA بتمويل أمريكي قدره 50 مليون دولار

انضم السفير الأمريكي دونالد بلوم إلى وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد معز بلحسين اليوم الأربعاء، بالموقع الأثري بسبيطلة في القصرين ل

تمّ اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع بالموقع الأثري بسبيطلة في القصرين VISIT TUNISIA بميزانية تبلغ 50 مليون دولار كتمويل من الحكومة الأمريكية عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويمتدّ مشروع VISIT TUNISIA على مدى 5 سنوات ويهدف إلى مساعدة قطاع السياحة التونسي الحيوي على الانتعاش من خلال الشراكات مع القطاعين العام والخاص وكذلك عبر الابتكار الرّقمي، والتي بدورها ستمكّن من مزيد تثمين المقومات الطبيعية والتراث الثقافي والتاريخي الغني للبلاد.

وسيساهم هذا الإستثمار للحكومة الأمريكية في إحداث 15 ألف موطن شغل جديد في قطاع السياحة المستدامة في المناطق المهمشة في تونس.

وسيعمل مشروع VISIT TUNISIA بالتعاون مع وزارة السياحة قصد تصميم وتعزيز الأنشطة السياحية القائمة على التجارب السياحية المتنوّعة والتي تختلف عن السياحة الشاطئية، لجذب سياح أجانب جدد إلى المناطق التونسية التي غالبا ما لا تحظى باهتمام السّيّاح. مع التركيز على النساء والشباب، سيدعم المشروع المؤسسات السياحية الصغرى وأصحاب المشاريع على الصعيد الوطني.

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