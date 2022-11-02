إطلاق منصة رقمية لتأمين بث قنوات التلفزة الوطنية عبر تقنية «ستريمينغ»

تمّ اليوم الأربعاء 02 نوفمبر 2022 بمقر الوزارة، إعطاء الإشارة للانطلاق في بث برامج قنوات التلفزة الوطنية عبر الواب بإعتماد تقنية Live Streaming بإستعمال منظومة وطنية أعدت في الغرض من طرف وزارة تكنولوجيات الاتصال ومؤسسة التلفزة التونسية وشركة اتصالات تونس والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والشركة التونسية للانترنات.

وقد أشرف بالمناسبة وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي على إمضاء اتفاقية بحضور المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية الوطنية، عواطف الدالي والمدير العام للوكالة التونسية للأنترنات، محمد منيف والرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، لسعد بن ذياب الرئيس ومدير الشبكات بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، كمال حاج عمار.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى:

- تركيز مشروع وطني متكامل لإستغلال هذه المنصة الوطنية الخاصة ببث القنوات الوطنية على شبكة الأنترنات عبر تقنية « Live Streaming » وتوفير مضامينها عبر الفيديوهات.

- تركيز شبكة ربط بتقنية الألياف البصرية ذات سعة عالية بين الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والتلفزة التونسية وشركة التونسية للأنترنات

- تأمين إيواء المنصة الرقمية بإعتماد تقنية الحوسبة السحابية لدى شركة التونسية للأنترنات،

- تأمين البث المباشر للعموم عبر شبكة الأنترنات (Live Streaming).

وتأتي هذه المبادرة في إطار ضمان مقومات السيادة الرقمية الوطنية والمتعلقة منها بمجالات البث التلفزي وتقنيات النفاذ إليه عبر مختلف الوسائط الرقمية، وذلك من خلال:

- إنشاء فضاء رقمي وطني وتحقيق الإستقلالية فيما يخص نشر المحتوى في إطار غير خاضع للإحتكار وقواعد الشركات الرقمية الأجنبية بما يضمن ديمومة مواقع التواصل والإتصال الوطنية،

- تقليص كلفة البث عبر إستعمال سعة الربط الوطنية عوضا عن سعة الربط العالمية وإستعمال بنية تحتية وطنية تعفي من خلاص الخدمات المقدمة من قبل للشركات الأجنبية،

- تعزيز الأمن السيبرني وحماية معطيات وخصوصية المستعملين وتعزيز الثقة الرقمية بإيواء وتخزين وبث المحتوى بالإعتماد على المؤسسات الوطنية

- التدخل السريع في حالة خلل تقني أو فني

- التشجيع على إنتاج محتوى وطني وإعتماد قواعد ومعايير وطنية تكون ضامنة للحقوق وللهوية وللسيادة الوطنية

وللإشارة فإن إعادة البث عبر الواب للقناة الوطني ينطلق ابتداء من اليوم ليتم تمكين بقية القنوات الوطنية لاحقا من بث برامجهم عبر منصة رقمية تعد للغرض.

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