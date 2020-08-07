إطلاق موقع واب لاطلاع العموم على اخبار القطاع المالي في تونس

أعلن صندوق ضمان الودائع المصرفية وهي مؤسسة عمومية في بلاغ له اليوم الجمعة، عن إطلاق موقع واب يمكن المختصين في المجال والعموم من الاطلاع على القطاع المالي في تونس وطرق وقواعد تشغيل نظام ضمان الودائع.

كما سيقدم الموقع الالكتروني خدمات اخرى مثل فضاء امن للمدفوعات ومحاكاة عبر الانترنت.

وكشف البلاغ بأن صندوق ضمان الودائع المصرفية تم إنشاؤه بموجب الفصل 149 من القانون رقم 2016-48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، برأسمال قدره 5 ملايين دينار مدفوع بالكامل ومكتتب بأسهم متساوية بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي.

وتتمثل مهمة الصندوق، الذي انطلق نشاطه في جانفي 2018، في حماية المودعين لدى الـبنوك التونسية و التي يبلغ عددها 29 بنكا عضوا في الصندوق. كما يسعى إلى تعميم ثقافة الأمن المالي وتقديم ضمانات الودائع وضمان حماية المودعين ونجاح أي عملية دفع وفقا لأحكام القانون. كما يمكنه التدخل في حل الأزمات المصرفية لتفادي الإفلاس وبالتالي تجنب انقطاع الخدمات والتعويضات.

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