إطلاق نار مكثّف بطرابلس: قنصلية تونس تدعو الجالية التونسية إلى توخّي الحذر

دعت القنصلية التونسية بطرابلس في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، كافة أفراد الجالية التونسية إلى توخّي الحذر وتجنّب التنقلات غير الضرورية، وذلك في ظل ما تشهده الأوضاع الأمنية من تطورات وإطلاق نار مكثّف منذ الساعات الأولى من فجر اليوم في عدة مناطق من العاصمة طرابلس والمدن المجاورة.

وذكّرت القنصلية بأن رقم هاتف القنصلية العامة القار هو 021-3409479 ويشتغل على مدار اليوم والليلة طيلة أيام الأسبوع، وهو موضوع على ذمة أفراد الجالية للتواصل مع البعثة والإشعار بأي طارئ.

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