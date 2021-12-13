إعادة انتخاب تونس نائب رئيس الرابطة العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية

تمّ إعادة انتخاب تونس نائب رئيس لهذه الرابطة العالمية للفترة 2022 – 2025 وذلك تقديرا للتجربة التونسية في مجال تعصير الطابع البريدي التونسي ورقمنته من خلال اعتماد تكنولوجيا الواقع المعزز « Réalité augmentée » وإدخال تقنية الـ « QR Code ».

وبعد إعادة انتخابها، أصبحت تونس عضوا في لجنة التصرف للرابطة العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية والتي تضم 09 دول أعضاء وهي: روسيا وتونس والصين والكوت ديفوار والامارات العربية المتحدة وليكسنبورغ ورومانيا وتركيا وسلوفينيا.

مع العلم وأنه تم خلال انعقاد هذه الجمعية العامة، المصادقة على إعادة تشكيل الرابطة العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية وأجهزتها وعلى خطة عملها للفترة 2022-2025 وكذلك على قائمة الأنشطة والاجتماعات المقبلة.

من جـهـة أخرى، تـم اخـتـيار تـونـس للمـشاركـة فـي النـدوة الـدوليـة التـي ستنـعقـد عـن بعـد يـوم 14 ديـسمبـر 2021 حـول مـوضـوع « Cryptotimbre- Quel avenir pour la philatélie? » وذلك بهدف التباحث حول سبل تدعيم رقمنة الطابع البريدي على المستوى الدولي وتيسير مواكبته للتحول الرقمي.

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