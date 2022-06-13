إعادة انتخاب كمال سحنون عميدا للمهندسين

تم اليوم الاثنين 13 جوان 2022، الإعلان عن نتائج انتخابات عمادة المهندسين وكان تشكيل مجلس العمادة كما يلي:
وفيما يلي تشكيلة مجلس العمادة:
العميد: م. كمال سحنون
نائب العميد: م. المنصف الزوالي
كاتبة عامة: م. ألفة اليحياوي
أمينة مال: م. انصاف الشريف
كاتب عام مساعد: م. لطفي الخماري
أمين مال مساعد: م. ضياء الدين البجاوي
رئيسة مكتب الأصناف الأخرى والشؤون الاجتماعية والثقافية وتكافؤ الفرص: م. نجوى حسني
رئيس مكتب الإعلام والتواصل: م. محمد أمين القريشي
رئيس مكتب جدول ومرصد العمادة: م. أسامة الشيحي
رئيس مكتب التكوين الهندسي: م. فتحي شلوف
رئيس مكتب العلاقات الخارجية والمجتمع المدني: م. ضياء الدين البجاوي
رئيس مكتب الدراسات والتشريع: م. يوسف سعيّد
رئيس مكتب رقمنة العمادة: م. عماد غربال
رئيس مكتب أصحاب المؤسسات: م. محسن الغرسي
رئيس مكتب الوظيفة العمومية: م. هيكل حشلاف
رئيس مكتب المؤسسات العمومية: م. لطفي الخماري
رئيس مكتب مؤسسات القطاع الخاص: م. أحمد شبشوب
رئيس مكتب الخدمات الهندسية: م. حسن بوشعالة
رئيس قطاع تشريع الخدمات الهندسية: م. عبد الحميد الجزيري
رئيس مكتب شؤون الجهات: م. أيمن خليفة
مندوب الهيئات القطاعية: م. أسامة الشيحي
مندوب ولايات الشمال: م. انصاف الشريف
مندوب ولايات الساحل: م. أيمن خليفة
مندوب ولايات الوسط: م. عدنان العيادي
مندوب ولايات الجنوب: م. لسعد الجليدي
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