إعادة انتخاب كمال سحنون عميدا للمهندسين

تم اليوم الاثنين 13 جوان 2022، الإعلان عن نتائج انتخابات عمادة المهندسين وكان تشكيل مجلس العمادة كما يلي:

وفيما يلي تشكيلة مجلس العمادة:

العميد: م. كمال سحنون

نائب العميد: م. المنصف الزوالي

كاتبة عامة: م. ألفة اليحياوي

أمينة مال: م. انصاف الشريف

كاتب عام مساعد: م. لطفي الخماري

أمين مال مساعد: م. ضياء الدين البجاوي

رئيسة مكتب الأصناف الأخرى والشؤون الاجتماعية والثقافية وتكافؤ الفرص: م. نجوى حسني

رئيس مكتب الإعلام والتواصل: م. محمد أمين القريشي

رئيس مكتب جدول ومرصد العمادة: م. أسامة الشيحي

رئيس مكتب التكوين الهندسي: م. فتحي شلوف

رئيس مكتب العلاقات الخارجية والمجتمع المدني: م. ضياء الدين البجاوي

رئيس مكتب الدراسات والتشريع: م. يوسف سعيّد

رئيس مكتب رقمنة العمادة: م. عماد غربال

رئيس مكتب أصحاب المؤسسات: م. محسن الغرسي

رئيس مكتب الوظيفة العمومية: م. هيكل حشلاف

رئيس مكتب المؤسسات العمومية: م. لطفي الخماري

رئيس مكتب مؤسسات القطاع الخاص: م. أحمد شبشوب

رئيس مكتب الخدمات الهندسية: م. حسن بوشعالة

رئيس قطاع تشريع الخدمات الهندسية: م. عبد الحميد الجزيري

رئيس مكتب شؤون الجهات: م. أيمن خليفة

مندوب الهيئات القطاعية: م. أسامة الشيحي

مندوب ولايات الشمال: م. انصاف الشريف

مندوب ولايات الساحل: م. أيمن خليفة

مندوب ولايات الوسط: م. عدنان العيادي

مندوب ولايات الجنوب: م. لسعد الجليدي

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