إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي محور لقاء الطبوبي والزاهي



استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر اليوم الإثنين 03 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

ودار اللّقاء حول ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الأطراف الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) والذي يشكّل فضاء رسميا لإجراء المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار تشاركي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

كما توصّل الطرفان إلى ضرورة مواصلة صياغة اتفاقات فيما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية وهو ما سيكفل تقاسم الأعباء لتكريس العدالة الاجتماعية وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.

كلمات البحث :الزاهي;الطبوبي;المجلس الوطني للحوار الاجتماعي