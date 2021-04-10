إعادة فتح الأسواق الأسبوعية

أعلنت الناطقة الرسمية بإسم الحكومة حسناء بن سليمان في نقطة إعلامية بثكنة العوينة اليوم السبت، أنه تقرر تمكين المنتصبين في الأسواق الأسبوعية من العودة إلى نشاطهم مع ضرورة تطبيق إجراءات التباعد والبروتوكولات الصحية بكل دقة والمراقبة اللصيقة والشديدة

وكشفت بن سليمان بأن قرار منع الأسواق الأسبوعية اتّخذ في وقت سابق، بناء على تقييم الصعوبة الكبيرة في تطبيق الإجراءات بهذه الأماكن.

وأشارت بن سليمان إلى أنه في صورة عدم إلتزام المنتصبين بالأسواق الأسبوعية بهذه الإجراءات الوقائية فإنه سيتم مراجعة القرار مجددا من أجل حفظ صحة التونسيين .

وقالت بن سليمان إنه سيتم تقييم الوضع بصفة دورية كل أسبوع مع إعداد تقارير في الغرض.

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