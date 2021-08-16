إعادة فتح بحث تحقيقي ضد 3 نواب

أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس القاضي عمر حنين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، عن إعادة فتح بحث تحقيقي ضد 3 نواب، تعلّقت بهم شكاية كانت رفعتها وزارة التربية ضدّهم على إثر زيارتهم لمعهد النور للمكفوفين في بئر القصعة وتنزيل شريط فيديو من قبلهم على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن استجواب مجموعة من التلاميذ واستصدار شهادات منهم في سوء معاملتهم والتحرّش بهم من قبل بعض الاطارات التربوية العاملة بالمؤسسة.

وأفاد المتحدث بأن النيابة العمومية أذنت لأعوان فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بإعادة مباشرة القضية بعد صدور رفع الحصانة عنهم وفتح بحث ضدّ كل من راشد الخياري ومحمد العفاس واية الله الهيشري على خلفية الشكاية التي رفعتها ضدهم وزارة التربية .

وأضاف القاضي عمر حنين ان الفرقة المعنية ستوجّه استدعاءات إلى النواب المذكورين للمثول أمامها وإجراء الأبحاث اللازمة في الحادثة موضوع الشكاية .

كلمات البحث :بحث تحقيقي;نواب