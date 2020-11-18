إعادة فتح دور العبادة بداية من الاثنين القادم

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي خلال نقطة إعلامية عقدها اليوم الأربعاء، عودة دور العبادة للعمل مجددا، بداية من يوم الاثنين القادم على أن يقتصر نشاطها على الصلوات الخمس مع ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

كما أشار الوزير إلى أن تونس تسجل مؤخرا، ومنذ اتخاذ الإجراءات الوقائية الاستثنائية، استقرارا في سرعة انتشار فيروس كورونا وفي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس (بمعدل 50/60 حالة يوميا)، معتبرا هذا الاستقرار « هشا وفي مستويات مرتفعة ».

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