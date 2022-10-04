إعادة فتح عمليّة التسجيل عن بعد لفائدة التلاميذ المنتمين إلى المدارس الإبتدائية الخاصة

أعلنت وزارة التربية، في بلاغ للعموم صادر اليوم الثلاثاء، أنّه قد تقرّر من جديد فتح عمليّة باب التسجيل عن بعد لفائدة التلاميذ المنتمين إلى المدارس الابتدائية الخاصة.

وأفادت الوزارة أن فتح باب التسجيل عن بعد من جديد يهم أطفال الأقسام التحضيريّة وتلاميذ السنوات من الثانية إلى السادسة بالنسبة إلى السنة الدراسيّة 2022-2023.وتتواصل عملية التسجيل عن بعد انطلاقا من منتصف نهار اليوم 4 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022،وذلك عبر الروابط التالية:

www.preparatoire.education.tn

https://prive.education.tn/index.php

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