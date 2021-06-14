إعادة نبيل القروي إلى سجن المرناقية

أعلن الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش صباح اليوم الاثنين، أن الطبيب المباشر لمتابعة الحالة الصحية لرئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بمستشفى المنجي سليم بالعاصمة أذن بإعادة القروي مُجددا إلى سجن المرناقية، بعد استقرار وضعه الصحي.

وكان مزغيش قد أكد في وقت سابق، أنه تم اتخاذ كل الإحتياطات الأمنية والنفسية في عملية نقل نبيل القروي يوم أمس من السجن إلى المستشفى بعد شعوره بأوجاع على مستوى الصدر.

في المقابل، شدد حزب قلب تونس في بيان له على أنّ سلامة نبيل القروي وحياته لن توضع في الميزان ولن تكون أبدا محلّ مساومة وأنّ المسّ بهما وتهديدهما لن يمرّ.

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